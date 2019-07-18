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Главу райадминистрации в Ровенской области задержали за взятку в сто тысяч долларов

19:00
Николай Кушнир спалился на многомиллионной взятке - фото 1
Николай Кушнир спалился на многомиллионной взятке

Николай Кушнир, известный на весь регион бизнесмен и по совместительству глава Рокитненской районной администрации в четверг, 18 июля, попался с поличным на огромной взятке.

Об этом на своей странице в Facebook крайне пафосно отрапортовал генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко вызвали на допрос в НАБУ

По его словам, упаковали чиновника сотрудники ГПУ, ГБР и СБУ прямо во время получения 100 тысяч долларов от местного предпринимателя. А чтобы достижение правоохранителей смотрелось еще более ярко, Луценко допили к посту еще и статистику "успеха".

"Пока звучат слова о необходимости бороться с коррупцией - есть те, кто работает. Сегодня ГПУ, ГБР и СБУ задержали с поличным при получении от предпринимателя 100 тысяч долл голову Рокитновской РГА. Это - 6066 зафиксирован факт коррупции в пределах подследственности ГПУ за текущий год. В суд направили 2037 дел. Осуждены 255".

Правда, Юрий Витальевич совсем не упомянул, что задержание Кушнира, скорее всего, связано с янтарной мафией, которую глава райадминистрации, по данным многих СМИ, курирует. Той самой мафии, о победе над которой генпрокурор объявлял два года назад. Только вот нелегальным промыслом дельцы вполне себе свободно продолжают заниматься, а за "вход" в бизнес желающим приобщиться к грабежу страны, "предпринимателям" нужно отлистать смотрящим.

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Юрий Луценко ГПУ задержание взятка бизнес СБУ ГБР Новости Украина
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