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Главный эпидемиолог Швеции признал отказ от жесткого карантина серьезной ошибкой

19:00
В Швеции жалеют, что вовремя не ввели карантин - фото 1
В Швеции жалеют, что вовремя не ввели карантин

Долгое время многие адепты отсутствия карантинных мер кивали головой на Швецию, мол, раз там отказались от локдауна, можно было так же поступать и в Украине. Только вот в итоге страну весьма быстро захлестнули очаги заражения коронавирусом, а от COVID-19 умерли уже почти пять тысяч человек.

В среду, 3 июня, главный эпидемиолог Швеции Адерс Тегнелл заявил о том, что предложенный им подход в борьбе с коронавирусом

Украина ослабит карантин 5 июня: Что изменится?

По словам чиновника, если бы была возможность вернуться в прошлое, Швеция бы отказалась от идеи пустить распространение болезни на самотек, а внедрила бы "нечто среднее", то есть фактически остановилась на адаптивном карантине.

- Если бы мы столкнулись с этой болезнью с теми знаниями, которые есть сегодня, я предполагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрала остальной мир, - заявил Тегнелл.

Как утверждает эпидемиолог, власти страны полагались на добрую волю граждан и лишь рекомендовали избегать социальных контактов с людьми старшими 70, избегать неважных поездок и соблюдать социальное дистанцирование.

В ответ на признания Тегнелла тут же последовал едкий комментариц главы партии "Шведские демократы" Джимми Акессона:

"Это особенно удивительное утверждение. В течение нескольких месяцев критики были последовательно уволены. Швеция сделала все правильно, остальной мир сделал неправильно. И вот, вдруг, это".

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