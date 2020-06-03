Главный эпидемиолог Швеции признал отказ от жесткого карантина серьезной ошибкой

В Швеции жалеют, что вовремя не ввели карантин

Долгое время многие адепты отсутствия карантинных мер кивали головой на Швецию, мол, раз там отказались от локдауна, можно было так же поступать и в Украине. Только вот в итоге страну весьма быстро захлестнули очаги заражения коронавирусом, а от COVID-19 умерли уже почти пять тысяч человек.

В среду, 3 июня, главный эпидемиолог Швеции Адерс Тегнелл заявил о том, что предложенный им подход в борьбе с коронавирусом

По словам чиновника, если бы была возможность вернуться в прошлое, Швеция бы отказалась от идеи пустить распространение болезни на самотек, а внедрила бы "нечто среднее", то есть фактически остановилась на адаптивном карантине.

- Если бы мы столкнулись с этой болезнью с теми знаниями, которые есть сегодня, я предполагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрала остальной мир, - заявил Тегнелл.

Как утверждает эпидемиолог, власти страны полагались на добрую волю граждан и лишь рекомендовали избегать социальных контактов с людьми старшими 70, избегать неважных поездок и соблюдать социальное дистанцирование.

В ответ на признания Тегнелла тут же последовал едкий комментариц главы партии "Шведские демократы" Джимми Акессона:

"Это особенно удивительное утверждение. В течение нескольких месяцев критики были последовательно уволены. Швеция сделала все правильно, остальной мир сделал неправильно. И вот, вдруг, это".