Главный эпидемиолог Швеции признал отказ от жесткого карантина серьезной ошибкой
Долгое время многие адепты отсутствия карантинных мер кивали головой на Швецию, мол, раз там отказались от локдауна, можно было так же поступать и в Украине. Только вот в итоге страну весьма быстро захлестнули очаги заражения коронавирусом, а от COVID-19 умерли уже почти пять тысяч человек.
В среду, 3 июня, главный эпидемиолог Швеции Адерс Тегнелл заявил о том, что предложенный им подход в борьбе с коронавирусом
По словам чиновника, если бы была возможность вернуться в прошлое, Швеция бы отказалась от идеи пустить распространение болезни на самотек, а внедрила бы "нечто среднее", то есть фактически остановилась на адаптивном карантине.
- Если бы мы столкнулись с этой болезнью с теми знаниями, которые есть сегодня, я предполагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрала остальной мир, - заявил Тегнелл.
Как утверждает эпидемиолог, власти страны полагались на добрую волю граждан и лишь рекомендовали избегать социальных контактов с людьми старшими 70, избегать неважных поездок и соблюдать социальное дистанцирование.
В ответ на признания Тегнелла тут же последовал едкий комментариц главы партии "Шведские демократы" Джимми Акессона:
"Это особенно удивительное утверждение. В течение нескольких месяцев критики были последовательно уволены. Швеция сделала все правильно, остальной мир сделал неправильно. И вот, вдруг, это".