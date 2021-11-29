Глава Twitter Джек Дорсі йде з посади

Дорсі все / Гетті іміджес

Американський архітектор програмного забезпечення та підприємець Джек Дорсі залишить посаду гендиректора компанії Twitter.

Першими про це повідомили CNBC із посиланням на джерела.

Згодом сам Дорсі заявив про те саме. Рішення про звільнення він підтвердив на своїй сторінці у Twitter (де б ще) у понеділок.

"Я вирішив, що нарешті настав час покинути", - йдеться у заяві Дорсі.

Він додав, що технічний директор Twitter Параг Агравал вступить на посаду генерального директора з понеділка.

Після появи новини акції Twitter виросли на 11%.

Зазначається, що нині Дорсі є генеральним директором Twitter і компанії з цифрових платежів Square.

Один із стейкхолдерів Twitter – компанія Elliott Management намагалася замінити Дорсі на посаді генерального директора ще в 2020 році. Проте інвестиційна компанія згодом уклала угоду з керівництвом Twitter.

Водночас засновник Elliott Management та інвестор-мільярдер Пол Сінгер порушував питання, чи повинен Дорсі керувати обома публічними компаніями. Він також закликав Дорсі піти з посади генерального директора однієї з них.

Twitter не відповів на запит про коментар.

Джек Дорсі є також співзасновником і гендиректором соціальної мережі Twitter. А також - мільярдером.