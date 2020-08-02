Глава СВР заявил о формировании банд в областях Украины под крылом РПЦ

Глава СВР косвенно назвал УПЦ МП террористической организацией

Террористическая секта УПЦ МП, которая управляется российскими спецслужбами через своих агентов на местах, занимается созданием бандитских группировок в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

Об этом в своей статье для "Зеркала недели" написал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

По его словам, российские спецслужбы используют православие как жесткую и мягкую силы - организовывают протестные акции, нацеленные на показательные столкновения и массовые беспорядки, а также проводят пропагандистские движухи.

"На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процесса становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них, - подчеркнул руководитель разведки. - В религиозных общинах активизировалась деятельность пророссийских "казацких" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка. Еще один спецпроект Кремля - ​​попытки создания и легализации в регионах Украины парамилитарных формирований в пределах религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями.

Такие бандформирования российские оккупанты пытались создать в Винницкой, Запорожской и Киевской областях. И это задокументировали сотрудники СБУ и СВР.

Как известно, российские террористы из УПЦ МП регулярно попадаются на подрывной антиукраинской деятельности. При этом власти до сих пор никак не могут перейти к действиям и нанести сокрушающий удар по агентурной сети ФСБ, которая только прикрывается религией.