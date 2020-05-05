Попы РПЦ устроили кровавую бойню за храм, настоятель которого умер от коронавируса (ФОТО)

Свезенным гундяевскими попами титушкам неслабо досталось

Настоящая битва за храм разгорелась в селе Задубровка Черновицкой области, где долгое время работало подконтрольное ФСБ "церковное" учреждение УПЦ МП.

После того, как отрицающий существование коронавируса настоятель церкви заразился COVID-19 и ушел в ад к Кобзону, местные жители в очередной раз изъявили свое желание перейти из неканонической РПЦ имени Гундяева в признанную миром Православную церковь Украины.

С учетом того, что даже государственный регистратор еще в прошлом году признал, что Свято-Михайловский храм находится под юрисдикцией ПЦУ, но адептов российской псевдорелигии изгнать из села не удалось, попытка допустить священника здорового человека в здание выглядела вполне адекватной и уместной.

Впрочем, сделать это людям не дали берсерки и наемники УПЦ МП. Когда представители общины собрались у храма и захотели войти внутрь для объявления давно принятого решения, оказалось, что рядом "совершенно случайно" тусили "прихожане" - вооруженные молодые люди, свезенные русскими диверсантами за деньги.

Теперь же руководящий делами Украинской Православной Церкви Московского патриархата митрополит Антоний на своей странице в Facebook пишет посты о том, что "храм подвергся рейдерскому захвату", а местных жителей называет "преступниками".

В качестве иллюстрации своих слов ватоголовый поп приводит фотографии привезенных его коллегами титушек, которым досталось в противостоянии.