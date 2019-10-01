Глава САП Холодницкий купил телек за 112 тысяч, намного дороже, чем его месячная зарплата

Холодницкий стал владельцем телека за 112 тысяч

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес изменения в свою е-декларацию. В них он указал покупку огромного телевизора. Отдал за модный гаджет антикоррупционер столько денег, сколько среднестатистический украинец зарабатывает за год.

В едином реестре е-деклараций Холодницкий вписал покупку телека Samsung за 112 тысяч гривен.

Приобретение глава САП сделал на третий день после выхода из отпуска, 19 сентября, так что в общем за месяц коллега Сытника влистал куда намного денег, чем получил.

Согласно официальному отчету о доходах в сентябре за работу он получил 93 тысячи гривен.

В то же время средняя зарплата Холодницкого вполне позволяет ему делать такие покупки. После повышения оклада в августе глава САП получил от банка СМС о начислении 282 тысяч 950 гривен.

К слову, прикупил телек правоохранитель-антикоррупционер у ФОПа Андрея Меженского. Который, судя по всему, занимается как раз тем, с чем решили бороться "слуги народа" - легальным уходом от налогообложения.

Еще в июле предприниматель искал работу в должности директора интернет-магазина, а уже в сентябре через его ФОП начали прогонять деньги.

Напомним, не так давно Верховная Рада силами "Слуги народа" приняла законы №1053-1 и №1073, которые нужны якобы для "выведения бизнеса из тени", но на самом деле просто уничтожат часть среднего и крупного бизнеса, спровоцировав пролетарские бунты и налоговые проверки.