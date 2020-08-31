Гибель МАУ: Иран предложил Украине даты второго тура переговоров

Гибель МАУ: Иран предложил даты второго тура переговоров

Иран предложил Украине даты второго тура переговоров по выплате компенсаций семьям жертв лайнер МАУ, сбитого под Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом рассказал посол Ирана в Украине Манучехр Моради в интервью "Укринформу".

"Cледующий тур переговоров состоится в октябре в Тегеране. Иранская сторона несколько дней назад (интервью записывалось 20 августа – прим. ред.) вручила ноту Посольству Украины в Тегеране и предложила период с 18 по 21 октября для второго тура переговоров. В первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний. Сейчас мы ожидаем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода для проведения переговоров", - заявил дипломат.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Несколько дней спустя официальный Тегеран признал свою вину в гибели украинского лайнера. В последующие месяцы власти Ирана «дали заднюю» и попытались затянуть переговоры, как по выдаче черных ящиков МАУ, так и выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе.