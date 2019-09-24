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Германия раздает визы жителям "ДНР" и "ЛНР", которые получили российские паспорта

21:40
Немцы выписали 100 тысяч виз русским, в том числе и жителям "дыры" - фото 1
Немцы выписали 100 тысяч виз русским, в том числе и жителям "дыры"

Немецкое правительство совсем ничего не предпринимает, чтобы отделить "не таких русских" из квазиреспублик от граждан России. Визы в страну раздаются для получивших аусвайсы на оккупированных территориях Украины точно так же, как и для жителей немытой.

А с учетом того, что путинская свора дает паспорта боевикам и участникам незаконных формирований, а не рядовым мирным жителям, зашквар официального Берлина вообще можно считать двукратным.

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По данным издания Bild, которое ссылается на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, никаких отличий между живущими в ОРДЛО и русскими для Германии нет.

Так, с момента раздачи Путиным паспортов на Донбассе для граждан РФ Берлин выдал 100 тысяч виз. Сколько из них пришлось на террористов, никому неизвестно.

При этом в ответе депутату-докдадчице парламентской группы по Украине и России правительство Германии раскритиковало выдачу Москвой паспортов для живущих в квазиреспубликах людей.

Напомним, показательная раздача аусвайсов "гражданам" квазиреспублик началась 14 июня. Юридически эти "документы" не должны быть никем признаны, тем не менее, как показывает практика, прогнувшиеся под русских европейцы некие преференции для адептов "русского мира" все же предоставляют.

Фактически же российские оккупанты нацелены на выдачу удостоверяющих данные документов своим же комбатантам. В дальнейшем эти "паспорта" могут использовать для отправки "жителей Донбасса" в Сирию, ЦАР и другие горячие точки, хотя на самом деле поедут кадровые ихтамнеты.

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Россия ДНР "ЛНР" Германия паспорт виза терроризм Новости
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