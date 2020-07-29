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Геращенко заявил, что полтавский террорист мог покончить с собой

17:00
Геращенко поясняет бесполезность полиции - фото 1
Геращенко поясняет бесполезность полиции

Не способные уже неделю разыскать злоумышленника менты то рассказывают о его отличной подготовке, то предполагают, что Роман Скрыпник наложил на себя руки.

В среду, 29 июля, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко традиционно для себя наговорил много ереси.

В полиции пояснили, почему не могут поймать полтавского террориста

По его словам, одна из версий следствия заключается в том, что Скрыпник в данный момент уже может быть не живым. Аргументировал это соратник Авакова тем, что захвативший в заложники мента бывший военный якобы принимал наркотики.

Как зависимость коррелирует с возможным самоубийством, Геращенко, само собой, не пояснил. Впрочем, объявить злоумышленника мертвым - наиболее удобный для ментов выход из ситуации. Поскольку их неспособность найти отпущенного ими же преступника только лишний раз подчеркивает невероятную импотенцию правоохранительных органов.

- Возможно, этот человек уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством, - отметил Геращенко.

Напомним, утром в четверг 32-летнего Скрипника отправились задерживать "бравые" полицейские. В результате один из них оказался в руках злоумышленника. Бывший десантник из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады выменял его на автомобиль и руководителя уголовного розыска Полтавской области. После менты несколько часов рассказывали о том, что "целенаправленно ведут машину по сельской местности" и "готовы разрешить проблему силовым путем".

Впрочем, бывший военный доехал до леса, сбежал и успешно скрывается от брошенных против него сил. Просто потому что может.

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Полтавская область Антон Геращенко полиция уголовное дело заложники Новости
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