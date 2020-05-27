Геннадию Москалю резко поплохело в прямом эфире: Что произошло? - ВИДЕО

Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире: Что произошло? - ВИДЕО

В среду, 27 мая, экс-главе Закарпатской области Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Инцидент произошел в студии телеканала "NewsOne". Отвечая на вопрос журналистки, собирается ли он присоединиться к "слугам народа", Геннадий Москаль ответил, что не хочет идти в "команду аферистов".

После этих слов Москаль неожиданно зашатался и еле удержался на ногах. Соведущий программы Вячеслав Пиховшек срочно обратился за помощью к окружающим.

"Извините, пожалуйста, у нас гостю плохо", - сказал ведущий. Эфир прервался. Позже стало известно, что с политиком все хорошо и у него просто возникли проблемы с давлением.

Отметим, что Геннадий Москаль несколько лет возглавлял Закарпатскую ОГА. В январе 2019 г. он стал во главе предвыборного штаба Петра Порошенко. Уже после того, как лидер "БПП" проиграл выборы и президентом Украины стал Владимир Зеленский, в стране начался настоящий "губернаторопад". Под раздачу попал и Геннадий Москаль.