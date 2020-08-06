Геннадий Корбан заявил об обысках у его друзей и партнёров

Геннадий Корбан заявил об обысках у его друзей и партнёров

Экс-лидер партии Укроп Геннадий Корбан обвинил СБУ в политическом преследовании его друзей и партнёров.

Об этом политик написал в Facebook.

"Сегодня работники СБУ вместе с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца. Очевидно таким образом Зеленский даёт понять, что ему не нравится политическая партия "Пропозиция", которой я симпатизирую, и мэр Филатов, который по всем замерам однозначно побеждает на ближайших мэрских выборах в Днепре", - заявил Геннадий Корбан.

Все происходящее экс-глава "Укропа" назвал фарсом.

"Для меня удивительно, что президент стал на такой безобразный путь достижения своих политических целей. Это превращается в фарс, а может быть и в дурную традицию перед местными выборами. Я как и многие, думал что к власти пришли порядочные люди, но иллюзии развеялись как дым над Криворожсталью. Теперь ждём шоу вертолётов и морских котиков", - добавил Корбан.

Что было ранее?

В 2015 г. Геннадий Корбан был заподозрен в участии в преступной организации и присвоении средств благотворительной организации "Фонд обороны страны". Спустя два года суд признал вину политика и приговорил его к условному сроку. В 2019 г. экс-лидер "Укропа" обжаловал свой вердикт в ЕСПЧ.

В 2020 г. Геннадий Корбан стал сооснователем нового политического проекта - "мэрской" партии "Пропозиции"