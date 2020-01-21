Гендир "Борисполя" и бывший зам Кличко хочет застроить заповедную зону в Киеве ВИДЕО

Жуков остров хотят застроить элитными особняками / Радио Свобода

Кооператив "Совские ставки" собирается начать застройку Жукового острова в столице, хотя по генплану здесь возводить помещения нельзя. Контролирует компанию экс-заместитель мэра Киева, ныне гендир аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

Журналисты издания "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что к схеме по строительству в запрещенном месте могут быть причастны Сергей и Юлия Левочкины.

Так, согласно проекту "Совских ставков", на 15 гектарах земли на острове собираются отгрохать два огромнейших дворца с собственными причалами и закрытой базой отдыха.

Эта земля досталась кооперативу в 2010-м году совсем бесплатно. Почти 10 га получили в собственность, а остальные пять - в аренду на 25 лет. Речи о строительстве не было вплоть до прошлого года, когда Департамент градостроительства и архитектуры Киева выдал фирме градостроительные условия и ограничения для застройки участка.

Всю территорию застройщики-нелегалы разделили на три части. Одна уйдет под имение с открытым бассейном, лужайкой, хозяйственной и спортивными зданиями и собственной причальной зоны. На второй отгрохают такой же комплекс, только немного меньше по площади. А рядом со дворцами построят закрытую базу отдыха.

Примечательно, что земля ну Жуковом острове уже заложена в банк в качестве залога за долги. Договоры ипотеки при этом подписаны с банком "Клиринговый дом" Юлии Левочкиной. Схема напоминает обычную защиту полученной нелегально земли. Сами деньги кооператив в долг по факту не брал, но в случае чего банк регионалки может стрясти ее с государства как задолженность.