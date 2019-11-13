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Друг Богдана отжал запрещенную к строительству землю для новостройки (ВИДЕО)

10:00
Компания Ваврыша начала незаконное строительство в центре Киева - фото 1
Компания Ваврыша начала незаконное строительство в центре Киева / Бигус.инфо

Связанная с Андреем Ваврышем и "слугой народа" Вадимом Струневичем компания получила разрешение на стротельство высоток в центре Киева, на месте, где возведение многоэтажных домов запрещено из-за оползнеопасных склонов.

Разрешение на строительство на улице Ольшанской хотели получить многие именитые застройщики с сомнительной репутацией - Анатолий Войцеховский и Максим Микитась, но у них это не получилось.

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Ваврышу же при новой власти удалось прийти к успеху. Правда, опасному для жизней потенциальных инвесторов и живущих рядом киевлян.

Как утверждают журналисты проекта "Бигус.инфо", в августе компания "МК 8" взяла участок земли в 2 с лишним гектара в субаренду, а уже в начале сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала ей разрешение для начала строительства первой очереди жилого комплекса с офисами, торговыми, спортивно-оздоровительными комплексами и паркингом.

При этом в ГАСК не были поданы ключевые документы - основной проект строительства, который должен был бы пояснить, как застройщики намерены решать серьезную проблему с грунтами на этом участке. А в части бумаг площадь арендованного участка и вовсе увеличили до 23 гектаров. Более того, в генеральном плане взятая компанией из обриты Ваврыша земля значится как предназначенная для строительства максимум восьмиэтажек.

Сейчас главой "МК 8" значится работник Андрея Ваврыша Сергей Софиев. Руководит компанией, которая числится учредителем фирмы-застройщика юрист и партнер друга Богдана Дмитрий Евсей.

При этом еще в июле "МК 8" возглавлял Вадим Струневич, который теперь стал нардепом от "Слуги народа".

Сам Ваврыш в разговоре с журналистами оказался очень посвященным в планы застройщика человеком, хотя и официально не значится бенефециаром компании.

 

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Андрей Богдан незаконные застройки Максим Микитась строительство Киев Новости Украина
Бигус.инфо
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