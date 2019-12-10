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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о деоккупации Крыма

10:00
В ООН приняли очередную антироссийскую резолюцию - фото 1
В ООН приняли очередную антироссийскую резолюцию

Вечером в понедельник, 10 декабря, пока лидеры стран "нормандской четверки" вели сложные переговоры о завершении русскими войны на Донбассе, в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН дипломаты проголосовали за документ, который призывает террористов вывести свои войска из Крыма.

В резлюции, которую поддержали представители 63 стран, содержатся пункты о захваченных Кремлем ядерных объектах и прочей стратегической инфраструктуре на территории украинского полуострова.

Уступки в обмен на войну: итоги встречи "нормандской четвёртки"

Также дипломаты призывают агрессоров вывести свои войска и остановить временную оккупацию Крыма.

Примечательно, что в ходе обсуждения и голосования за резолюцию в этот раз на сторону Путина встало большее количество стран, чем обычно. Против принятия документа выступили 19 государств. Еще 66 воздержались.

Как свдетельствуют официальные данные, фактически поддержали русских дипломаты из Кубы, Сирии, Беларуси, Венесуэлы и других стран третьего мира, которые дружат с Кремлем. Воздержались также и представители Казахстана, чей президент в принципе отрицает оккупацию Крыма.

Помимо призыва к прекращению агрессии русских также подтолкнули к возвращению всего военного оборудования, украденного с трех кораблей ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", а также к освобождению похищенных граждан Украины.

Авторы резолюции включили в нее и упоминание о неправомерном использовании ядерной инфраструктуры в Крыму, фактическом захвате Азовского моря и осуждение призыва в армию страны-террориста жителей захваченного полуострова.

Отреагировали дипломаты и на зашквар Apple, напомнив крупным иностранным корпорациям о необходимости определяться, как они будут обозначать Крым на картах.

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