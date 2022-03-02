Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно вивести війська з України

ООН підтримала Україну

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України», яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

Рішення було ухвалено безпрецедентною кількістю голосів під аплодисменти - «за» проголосували 141 країна, «проти» - 5, утрималися - 35. Проти проголосували лише "кінчені держави" - Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.

Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про «спеціальну воєнну операцію» в Україні, висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, такі як житлові помешкання, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включаючи жінок, літніх людей, інвалідів та дітей.

«Воєнні дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями», - йдеться в резолюції, і «необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лихоліття війни».

Резолюція вимагає від Російської Федерації негайно припинити застосування сили проти України та утриматися від будь-якої подальшої незаконної погрози або застосування сили проти будь-якої держави-члена. А також вимагає від Російської Федерації негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, негайно та беззастережно скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Генасамблея вимагає сприяти швидкому, безпечному та безперешкодному доступу до гуманітарної допомоги тим, хто потребує її в Україні, щоб захистити цивільне населення.

Також наполегливо закликає до негайного мирного вирішення конфлікту між Російською Федерацією та Україною шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними засобами.

Генасамблея закликає продовжити зусилля генерального секретаря ООН, держав-членів Організації, ОБСЄ та інших міжнародних і регіональних організацій для підтримання деескалації, а також зусилля з реагування на гуманітарну кризу та кризу біженців, яку спричинила агресія з боку Російської Федерації.

Автори резолюції – члени Ради Безпеки ООН США та Албанія, співавторами виступають ще близько сотні країн.

Президент Володимир Зеленський подякував за ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо вимоги до Росії припинити агресію проти України та заявив, що голосування свідчить про дієвість глобальної антипутінської коаліції.

«Вітаю схвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували «за». Ви обрали правильну сторону історії», - зазначив Президент.

Зеленський наголосив, що «нищівні» для агресора результати голосування в ООН переконливо засвідчують: глобальна антипутінська коаліція сформована та діє.

«Світ – з нами. Правда – за нами. Перемога буде наша!» - переконаний глава держави.

Зазначимо, що ухвалення Резолюції гарний, але швидше декларативний крок, адже вона не передбачає інструментів припинення конфлікту, зокрема - направлення до України миротворчого контингенту.