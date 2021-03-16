Гелікоптер окупантів порушив повітряний простір України

Росіяни задумали щось недобре

Російський гелікоптер 16 березня залетів на територію України - окупанти вдерлися у небо над Сумщиною.

16 березня прикордонний наряд ДПСУ в Сумській області зафіксував заліт вертольоту (за ознаками - Мі-8) з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України.

Після цього зухвалого маневру гелікоптер повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір нашої держави.

Державна прикордонна служба України негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до порушення.

За словами Демченка, наразі очікується відповідь від прикордонників Росії.

За цим фактом ДПСУ також негайно поінформувала всі зацікавлені міністерства та відомства.

Чому сили ППО не знищили окупантів - не повідомляється.