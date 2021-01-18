Где заказать суши и пиццу в Ирпене, Буче

Какой должна быть пицца и как выбрать суши, чтобы получить от еды наибольшее удовольствие? Все эти тонкости и нюансы знают профессиональные повара с уютного кафе-бара «Угловой» в Ирпене. Расскажут, сделают, попробуете и с собой возьмете, а потом еще и сделаете заказ в офис! Белиссимо!

Почему пицца в Ирпене такая вкусная?

Вряд ли кто-то будет оспаривать мнение, что пицца – самое популярное блюдо. Объяснение просто и логично – сказочно вкусно. Даже ученые разбирали этот вопрос, конечно же, протестировав огромное количество пицц. И подтвердили: пицца обретает свой невероятный вкус за счет сочетания качественных ингредиентов и способа ее выпекания.

Повара кафе-бара «Угловой» уверены: секрет вкуса пиццы начинается с теста. Потом гармонично вписывается томатный соус, создающий идеальное сочетание с неповторимой хрустящей основой. И, разумеется, акцентом вкусовой гармонии создает моцарелла, дающая во время выпечки особый запах и цвет. Сыр ответственен за сочетание всех ингредиентов в пицце, складывая их в уникальную симфонию.

Проверьте все это - закажите пиццу с доставкой на дом от кафе «Углового». Заодно и убедитесь, любовь к пицце – это факт, доказанный научно, а не только субъективное мнение ее фанатов.

Доставка блюд японской кухни. Хотите суши?

Суши – традиционное японское блюдо, в нем содержатся рис и начинка из рыбы или морепродуктов. Такое сочетание считается одним из самых полезных, так как обеспечивает поддержание высокого иммунитета и здорового веса. Однако страстные любители этого блюда хорошо знают, что в суши могут входить и различные овощи.

Процесс приготовления небольших рулетов в классическом виде выглядит так: на тонкий лист водорослей помещается ровный слой риса, потом кладется начинка, которая может включать в себя морепродукты, рыбу, овощи. Суши-мастер аккуратно делает тонкий рулет, который потом разрезается на кусочки-порции. Иногда японское блюдо украшается сверху – все зависит от рецепта. И, конечно же, не забудьте о васаби, соевом соусе и маринованном имбире - они усиливают вкусовые качества суши. Эти миниатюрные рулеты являются образцом чистоты и свежести вкуса, они полезны и совсем не вредят фигуре.