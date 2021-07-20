Где взять небольшую сумму в долг – микрозаймы в МФО

При постоянном ухудшении экономической ситуации в стране большинство украинцев давно привыкли к простой формуле: «нужны деньги в кредит – идем в банк».

Но такой алгоритм срабатывает далеко не всегда. К примеру, если у человека не слишком хорошая кредитная история, заем ему, вероятнее всего, не одобрят.

Но, даже если с документами и прочими условиями все в порядке, одолжить в банке небольшую сумму практически невозможно. Если, к примеру, вы захотите взять в долг 1000 гривен, менеджер с вами даже разговаривать не будет. Дело в том, что любой заемщик проходит тщательную проверку, которая требует усилий и времени. При этом сумма, которую человек желает взять, не важна. Выдав в кредит небольшую сумму, банк получит незначительный процент прибыли, размер которого совершенно не соизмерим с затраченными усилиями.

Оформить кредит 1000 грн на карту быстро можно только в одном месте – микрофинансовой компании. Большинство таких сервисов работает онлайн и позволяет взять в долг любую, даже чисто символическую сумму. К примеру, в «Динеро» можно оформить заем на 300 грн, а есть сервисы, в которых стартовая сумма составляет всего 100 грн.

Кому нужен маленький кредит

Такой заем чаще всего оформляют люди, которые не желают связывать себя долгосрочными финансовыми обязательствами, но нуждаются в небольшой помощи. Причины могут быть разными:

не рассчитали деньги до зарплаты или стипендии;

срочно нужно оплатить штраф за превышение скорости, а денег нет;

внезапно разболелся зуб;

в магазине появился нужный товар по привлекательной цене, но его покупка в этом месяце не была запланирована.

Банки в этом случае предлагают оформить кредитную карту с установленным лимитом, но такое решение подходит не всем. С кредитной карты чаще всего нельзя снимать наличные, за это взимается дополнительная комиссия. В таком случае процент за пользование кредитными средствами получается довольно невыгодным.

Кредитная карта – постоянный соблазн. Как известно, одалживая деньги, – берешь чужие и на время, а возвращая долг, – отдаешь свои и навсегда. Поэтому многие люди стараются избавиться от кредиток. Лимит в них намного превышает 500-1000 гривен, и человек испытывает постоянный соблазн купить то, что не может позволить себе на данный момент.

С кредитными онлайн-сервисами в этом плане проще: взял небольшую сумму, решил насущный вопрос, вернул деньги – и все! Кредитные средства не находятся под рукой постоянно, а для получения новой ссуды необходимо выполнить ряд действий. Таким образом у человека появляется время еще раз подумать – так ли нужны ему эти средства, и нет ли способа решить проблему другим путем.