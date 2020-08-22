ГБР завершило расследование убийства Вербицкого: Раскрыты детали

ГБР завершило расследование убийства Вербицкого: Раскрыты детали

Следователи ГБР завершили расследование убийства участника Евромайдана Юрия Вербицкого.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным источника, задержанные преступники подозреваются в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 146 УК Украины), создании преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины) и незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340 УК Украины).

Юрий Вербицкий и Игорь Луценко

На данный момент подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд.

Что было ранее?

21 февраля 2014 г. подозреваемый вместе с сообщниками вывез из Александровской больницы (Киев) активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Потерпевших подвергли пыткам. Юрий Вербицкий не пережил полученных травм и вскоре умер.