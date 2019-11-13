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ГБР получило доступ к сверхсекретным документам министерства обороны по "левому делу"

14:00
Детективы ГБР получили доступ к очень секретным данным - фото 1
Детективы ГБР получили доступ к очень секретным данным

В скандальном деле о "некачественных бронежилетах" судьи Печерского районного суда вынесли еще один важное и откровенно дебильное решение - предоставить детективам ГБР на изучение Стратегический плану применения Вооруженных сил Украины.

Документ, имеющий гриф совершенной секретности с пометкой "особенно важно", к которому допущены лишь считанные люди в стране, оказался фактически в свободном доступе у правоохранителей, которых обвиняют в связях с агентом РФ Андреем Портновым.

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Более того, уровня допуска любого сотрудника ГБР явно недостаточно для того, чтобы хотя бы мельком взглянуть на стратегический план, не говоря уже о его изучении. А самой дичью является тот факт, что переданная судьями-неадекватами документация вообще никак не касается уголовного дела против начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко.

Об этом во вторник, 13 ноября, заявили в министерстве обороны, подчеркнув, что генштаб согласился с решением суда.

- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обработал решение Печерского районного суда Киева о предоставлении доступа к стратегическому плану применения ВС Украины. Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по его сохранению перед государством, - отметили в пресс-центре министерства обороны.

Напомним, генерала Марченко посадили под стражу с возможностью выхода под залог в 76 миллионов гривен. При этом ему инкриминируют бездействие в связи с покупкой "некачетсвенных бронежилетов", хотя детективы ГБР якобы отстреливали не предназначенные для защиты от бронебойных пуль "Корсары" четвертого класса. Более того, подчиненные Трубы обвиняют Марченко и четырех его коллег в покупке броников, кевлар которых теряет свои свойства при намокании, хотя об этих свойствах кевларовой нити известно всему миру.

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