ГБР и СБУ пришли с обыском к Аласании и другим жадным телевизионщикам

К Аласании пришли следователи

Утром в пятницу, 30 августа, детективы государственного бюро расследований вместе с сотрудниками службы безопасности пришли в здания Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а также в квартиру председателя правления Зураба Аласании и в дома его коллег.

С чем конкретно связаны обыски, наверняка неизвестно. Скорее всего, речь идет о растратах средств чиновниками. По крайней мере, огромнейшие премии Аласания и другие топ-менеджеры НОТУ себе выписывали регулярно.

По данным источников "Детектора медиа", ранее детективы ГБР вели уголовное дело о деяниях экс-исполнительного директора НОТУ Александра Лиева. Ему инкриминировали закупку техники по завышенным ценам.

В Службе безопасности Украины информацию об обысках подтвердили, но подробностей, разумеется, не сообщили.

Собеседники профильного издания утверждают, что правоохранители работают в помещениях по шести адресам.

Сам Зураб Аласания комментариев по поводу обысков не предоставляет. Скорее всего, ему запретили отвечать на телефонные звонки, поскольку во время проведения следственно-оперативных действий этого делать нельзя.

В то же время ответственный за безопасность в НОТУ Владимир Проценко утверждает, что в офис компании "пришли не представившиеся люди", которые якобы не показали постановление суда об обысках и пытаются прорваться в бухгалтерию.

Вчера же под шумок члены правления общественного запилили себе повышение зарплат - до уровня 150-170 тысяч гривен в месяц. Аласания же запилил себе скромные 120 тысяч.

Как известно, с момента создания НОТУ Аласания не забывал выписывать себе и другим топам премии, так что на зарплаты проедались огромные суммы, которые тратить столь бесцельно предприятие не могло. Из-за этого, а также из-за отсутствия потенциала выделять требуемые членами правления НОТУ средства из бюджета никто не хотел.

Вот и получалось, что при зарплатах в 200-300 тысяч у общественного ТВ даже не было средств на оплату вещания, хотя генерируемые передачи практически никто и не смотрел по причине их абсолютно неинтересности.