Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

Футболки с Путиным по скидке: в Украине открыли российский онлайн-магазин (ФОТО)

15:40
Футболки с Путиным по скидке: в Украине открыли российский онлайн-магазин (ФОТО) - фото 1

С понедельника, 21 сентября, на ресурсе Wildberries.ua начались продажи террористической символики страны-оккупанта. Причем в партнерах у компании значатся "Новая почта" и Meest, а сама компания-реализатор принадлежит гражданке РФ Татьяне Бакальчук.

Для того, чтобы юридически скрыть свою причастность к РФ, в Польше зарегистрировали "дочку" компании-ритейлера, которая и начала работу в Украине.

"Слуга народа" Верещук в 2015 году была в Москве на премии за пропаганду терроризма (ФОТО)

А чтобы сразу же завоевать любовь публики в нашей стране, владельцы решили сразу же оформить скидки. На товары с изображением Путина, символикой СССР и гербом полиции РФ.

Футболки с Путиным по скидке: в Украине открыли российский онлайн-магазин (ФОТО) - фото 205758

Работа же российского бренда Wildberries тесно связана с Кремлем и местными властями по всей России. Именно при поддержке официальной Москвы и клепанию пропагандистской продукции ритейл стал одним из самых крупных в РФ.

Футболки с Путиным по скидке: в Украине открыли российский онлайн-магазин (ФОТО) - фото 205760

Долго ли компания сможет проработать в Украине, неизвестно. Но, судя по отношению наших властей к стране-агрессору, особых проблем у нее не возникнет.

Футболки с Путиным по скидке: в Украине открыли российский онлайн-магазин (ФОТО) - фото 205757

Согласно описанию на самом сайте, каждый желающий сможет без проблем купить около трех миллионов товаров. В том числе и российских компаний.

Футболки с Путиным по скидке: в Украине открыли российский онлайн-магазин (ФОТО) - фото 205761

А получение интернет-заказа возможно в отделениях Meest и "Новой Почты" в течение 10-12 дней с момента заказа. Именно этот факт наталкивает на мысль о том, что шмотки будут завозить через границу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Путин Россия война на Донбассе терроризм Новости
Без Табу
Другое на тему
Суд обязал НБУ вернуть 130 миллионов компании Януковича - фото 1
Суд обязал НБУ вернуть 130 миллионов компании Януковича
16:20
РФ вытесняет проукраинское население из Крыма – постпред ООН - фото 1
РФ вытесняет проукраинское население из Крыма – постпред ООН
13:37
"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего - фото 1
"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30