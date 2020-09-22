Футболки с Путиным по скидке: в Украине открыли российский онлайн-магазин (ФОТО)

С понедельника, 21 сентября, на ресурсе Wildberries.ua начались продажи террористической символики страны-оккупанта. Причем в партнерах у компании значатся "Новая почта" и Meest, а сама компания-реализатор принадлежит гражданке РФ Татьяне Бакальчук.

Для того, чтобы юридически скрыть свою причастность к РФ, в Польше зарегистрировали "дочку" компании-ритейлера, которая и начала работу в Украине.

А чтобы сразу же завоевать любовь публики в нашей стране, владельцы решили сразу же оформить скидки. На товары с изображением Путина, символикой СССР и гербом полиции РФ.

Работа же российского бренда Wildberries тесно связана с Кремлем и местными властями по всей России. Именно при поддержке официальной Москвы и клепанию пропагандистской продукции ритейл стал одним из самых крупных в РФ.

Долго ли компания сможет проработать в Украине, неизвестно. Но, судя по отношению наших властей к стране-агрессору, особых проблем у нее не возникнет.

Согласно описанию на самом сайте, каждый желающий сможет без проблем купить около трех миллионов товаров. В том числе и российских компаний.

А получение интернет-заказа возможно в отделениях Meest и "Новой Почты" в течение 10-12 дней с момента заказа. Именно этот факт наталкивает на мысль о том, что шмотки будут завозить через границу.