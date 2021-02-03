Фриланс: кому он подходит и почему это интересно

Если человек способен самостоятельно организовать свое рабочее время, точно знает, чего он хочет и имеет соответствующие навыки, то удаленная работа - это именно то, что ему нужно.

Она позволяет не только уделять время своему хобби и другим важным занятиям, но и получать вознаграждение, которое напрямую зависит от приложенных усилий, что было бы совершенно невозможным, если бы такой человек работал просто в офисе. Так что freelance, при условии правильного к нему подхода, гораздо более выгоден со всех точек зрения.

Конечно, он подходит не всем: если человек не имеет навыков самоорганизации, не способен укладываться в дедлайны или если уровень его навыков недостаточен для того, чтобы заказчики были заинтересованы в привлечении его как специалиста, тогда лучше будет найти себе обычную работу в офлайне.

Но если с этими пунктами все в порядке, то человек получает возможность неограниченной творческой реализации в комфортной среде. При достаточно высоком профессиональном уровне можно не браться за все заказы подряд, а выбирать исключительно те, которые фрилансеру интересны. Благодаря этому он сможет делать только то, к чему лежит душа. И оплату получать соответствующую: например, многие дизайнерские конторы берут заказы на тех же биржах, что и фрилансеры, но оплата делится на столько частей, что сам фрилансер в итоге получает действительно мало.

Выполнять работу можно из любой точки мира - например, отправиться пожить на Бали на весь теплый сезон и работать над заказами прямо оттуда. Так можно писать тексты, код, делать графику и так далее. Многие фрилансеры работают не из дома и даже не из коворкинга, а из кафе или парка - в приятной обстановке лучше думается.

Конечно, есть у фриланса и недостатки, которые часто останавливают людей, привыкших к социальным гарантиям. И действительно, собирать себе на пенсию придется самостоятельно, а об оплачиваемых больничных можно забыть. Но это не слишком высокая плата за свободный график и хорошую оплату.

Как определить, стоит ли человеку заниматься фрилансом? Просто проанализировать свой характер на наличие (или отсутствие) в нем определенных черт. Так, обязательно нужна самодисциплина: в домашних условиях действительно трудно не отвлекаться постоянно и сосредоточенно работать. Но без этого к успеху во фрилансе не прийти.

Также очень важное качество - ответственность. Заказчик никогда второй раз не сделает заказ у халатного исполнителя и скорее всего оставит негативный отзыв. А если такие случаи будут повторяться, об успешной карьере можно просто забыть.

Коммуникабельность тоже очень важна. Часто заказчики отдают предпочтение не тому исполнителю, который сделает работу лучше, а тому, кто может расположить к себе. Так что даже с самым крутым портфолио без прокачки навыков общения точно не обойтись.

Наконец, нужно постоянно совершенствоваться в своей области, поскольку конкуренция на биржах фриланса действительно высокая, а хорошо платят там за действительно высокий уровень работы.