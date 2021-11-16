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Франція таємно змінила колір своєго прапора

11:27
Макрон відновив баланс синього - фото 1
Макрон відновив баланс синього / Emmanuel Macron

Президент Франції Еммануель Макрон у липні 2020 року змінив відтінок синього кольору на французькому державному прапорі. Ба білше - цього ніхто не помітив.

Лише за рік після того, як відбулися зміни, про них повідомила радіостанція Europe 1. Видання Le Parisien та Le Figaro підтвердили цю інформацію в Єлисейському палаці – офіційній резиденції президента Франції.

Раніше відтінок синього кольору на французькому триколорі був світлішим. Його ввів французький президент Валері Жискар д'Естен у 1976 році, щоб прапор Франції збігався за кольором із прапором Європейської економічної спільноти, яка пізніше перетворилася на Євросоюз.

Макрон повернув на французький прапор темніший відтінок синього, який використовувався на ньому з Французької революції і до 1976 року.

Було/стало:

Заміна синього кольору на триколорі викликала дискусії в Єлисейському палаці, повідомляє Europe 1. Ініціатором цієї нововведення став директор з оперативних питань Арно Жоланс, йдеться у книзі про Єлисейський палац, яку написали французькі журналісти Еліот Блонде та Поль Ларрутюру і яка вийшла у вересні.

Єлисейський палац не оголошував публічно про зміну відтінку синього на прапорі Франції та не ініціював заміну всіх державних прапорів у країні. При цьому новий варіант прапора ще з 2018 року почав використовуватися під час офіційних виступів Макрона. Також він висить на Єлисейському палаці та низці інших офіційних будівель.

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