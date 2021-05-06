Forbes Україна назвав 100 найбагатших українців

Багаті багатіють / Ліга

Журнал Forbes Україна в травневому номері 2021 опублікував список 100 найбагатших людей України.

агатство першої сотні зросло на 42%, до $44,5 млрд. Як наслідок – вхідний квиток в сотню подорожчав на третину, до $125 млн. За рік список оновився на 21%.

Топ-10- найбагатших українців-2021:

Рінат Ахметов – $7,6 млрд

Віктор Пинчук – $2,5 млрд

Костянтин Жеваго – $2,4 млрд

Ігор Коломойський – $1,8 млрд

Геннадій Боголюбов – $1,7 млрд

Олександр Герега, Галина Герега – $ 1,7 млрд

Петро Порошенко – $1,6 млрд

Вадим Новинський – $1,4 млрд

Олександр Ярославський – $820 млн

Юрій Косюк – $780 млн.

Картинка на мільярди / Фото сторінки з травневого Forbes Україна

Відзначається, що 14 учасників потрапили до списку вперше. Їх загальні статки перевищують $3 млрд.

Серед нових учасників Віктор Медведчук ($620 млн), Олександр Конотопський ($340 млн), Олександр Косован ($235 млн), Катерина Костерева ($190 млн), Микола Удянський ($180 млн) та інші.

Ще семеро учасників повернулися до рейтингу після перерви. Серед абсолютних новачків переважно представники галузей IT і енергетики.

У виданні зазначають, що на руку найбагатшим українцям зіграло зростання котирувань ключових експортних товарів – нафти, сталі, пшениці і кукурудзи. Навесні 2021-го зростання цін на сировинні товари тільки прискорилося, створюючи непоганий зачин для збільшення стану учасників національної сотні і в 2022 році.

"Втім, і для несировинних активів мав місце ефект низької бази порівняння: торішні оцінки формувалися на тлі невизначеності, змішаної з панікою", – відзначили в Forbes Україна.