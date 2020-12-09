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Forbes назвал топ-100 самых влиятельных женщин мира. Украинок в списке нет

08:57
Ангела Меркель - самая влиятельная женщина мира - фото 1
Ангела Меркель - самая влиятельная женщина мира

Журнал Forbes составил семнадцатый ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира.

На первом месте рейтинга десятый год подряд — канцлер Германии Ангела Меркель.

Железная Ангела - биография канцлера Германии

Вторую строчку, как и в рейтинге 2019 года, занимает глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Третье место Forbes отдал новичку рейтинга — будущему вице-президенту США Камале Харрис.

Королева Елизавета Вторая - только на 46 месте, самая богатая женщина мира - Маккензи Скот - на 67-м, рядышком с ней - Рианна (69-ая).

Представительниц Украины журналисты издания в топ-100 вносить не решились.

Всего в новом рейтинге 17 новых участниц. «Это иллюстрация того, что женщины руководят всеми сферами жизни общества, меняющегося под влиянием пандемии [коронавируса]», — отмечает издание.

Так, среди новичков —исполнительный вице-президент CVS Health (поставщик рецептурных препаратов, управляет сетью из семи тысяч аптек в 40 американских штатах) Карен Линч, которая в 2021 году будет отвечать в компании за вопросы, связанные с вакциной от COVID-19.

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