Фирташ пытается использовать напряженность между США и Украиной

Фирташ очень не хочет экстрадиции в США

Зашкваренный украинский олигарх, которого со дня на день могут экстрадировать в США из Австрии, пытается воспользоваться скандалом, который возник после разговора Трампа и Зеленского.

По данным Foreign Policy, сразу после одобрения экстрадиции Фирташа министерством юстиции Австрии, обвиняемый в США бизнесмен уволил всех своих адвокатов, наняв вместо них приближенных к окружению Трампа.

Теперь отмазывать Фирташа от выдачи Штатам пытаются Джои ДиДженова и Виктория Тенгсинг, которые раньше работали с Руди Джулиани. Именно эти юристы пытались помочь адвокату Трампа найти компромат на сына Джозефа Байдена. Взявшись за работу на украинца, Тенгсинг и ДиДженова сразу же подали ходатайство о повторном рассмотрении дела и пообещали судьям предоставить много обеляющих Фирташа документов.

Вполне может быть, что олигарх пытается выбить себе отказ от уголовного преследования в обмен на компромат на сына Байдена.

Напомним, Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 по запросу властей США. Бизнесмена подозревают в даче взятки чиновникам Индии с использованием американских финансовых институтов. 25 июня 2019 г. Верховный суд Австрии поставил точку в деле об экстрадиции олигарха.

По факту, судьба Фирташа предрешена: его будут долго допрашивать против других известных украинцев, подозреваемых в совершении преступлений.