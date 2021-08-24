Фильтр для пылесоса Thomas - с ним уборка в доме будет качественной

Пылесос стал настолько привычной бытовой техникой, что представить без него процесс уборки в доме уже практически невозможно.

Однако для того, чтобы он собирал пыль и мусор с максимальной эффективностью, следует следить за состоянием фильтра и вовремя производить его замену.

Выбрать на https://patok.com.ua/catalog/filtry_2/filter/brands_ref-is-thomas/ фильтры от Patok труда не составит, но как часто их следует подвергать замене? Тут все зависит от целого ряда факторов. Прежде всего следует учитывать площадь уборки, а также то, насколько часто она производится. Зависимость самая прямая - если убирать в однокомнатной квартире два раза в неделю, то фильтр нужно менять реже, чем когда в трехкомнатной производится ежедневная уборка. Наличие домашних животных тоже является важным фактором.

Можно выбрать одноразовый фильтр, тогда вопрос со сроком замены в принципе не возникнет, хотя не стоит думать, что хватает такого изделия только на один раз, это было бы слишком затратно. На самом деле его хватает приблизительно на два месяца, но в основном ориентиром является его состояние, за которым надо следить. Изготавливаются такие изделия из бумаги или синтетических материалов, особой разницы нет.

Что касается многоразовых фильтров, то они, с одной стороны, более удобные в использовании, с другой же - более дорогие. И требуют более тщательного ухода: в идеале их следует после каждой уборки промывать и очищать от грязи, в таком случае эксплуатационный срок будет продлен до года. Обязательно нужно следить за факторами, которые говорят о том, что фильтр уже износился. Прежде всего это ухудшение тяги пылесоса, а также потеря фильтром упругости и появление неприятного запаха. Последний может стать следствием недостаточно тщательной сушки, это то, что требует большого внимания.

Чтобы покупка не разочаровала, а пылесос радовал эффективностью, следует приобретать только оригинальные фильтры от "Паток". Они прослужат максимально долго. Хотя консультанты интернет-магазина всегда готовы помочь подобрать и другие изделия высокого качества, в любом случае стоит ориентироваться на ассортимент. С хорошим фильтром в качестве уборки можно не сомневаться - это будет легко и приятно. К тому же он обеспечит и финансовую экономию, поскольку будет куда реже нуждаться в замене. А если заказать их с запасом, то можно в принципе ни о чем не беспокоиться.