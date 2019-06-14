Доктор Сон - дата выхода и трейлер продолжение Сияния

А вот и Дэн

Культовый фильм великого Стенли Кубрика "Сияние" наконец-то получил продолжение и совсем скоро состоится премьера. Фильм получил название "Доктор Сон", как и роман Стивена Кинга, собственно.

Мировая премьера сиквела "Сияния" под не менее интригующим названием "Доктор Сон" запланирована на 30 октября 2019. Дата премьеры в США - 7 ноября 2019.

Доктор Сон / Doctor Sleep

Производство: Warner Bros. Pictures

Жанр: Ужасы

Режиссер: Майк Фленеган

Актеры: Юэн Макгрегор ( "Кристофер Робин", трилогия "Звездные войны"), Ребекка Фергюсон ( "Миссия невыполнима: Фолаут", "Величайший шоумен"), Джейкоб Трембле ("Хищник"), Брюс Гринвуд, Кайли Керран и другие.

Доктор Сон 2019 - смотрите трейлер онлайн:

Композитор: The Newton Brothers

В основе сиквела все также лежит литературное творение великого Стивена Кинга - роман ужасов "Доктор Сон". Повзрослевший Дэн Торренс все еще не может забыть те кошмарные дни детства, которые он провел в гостинице «Оверлук» вместе с обезумевшим папашей. Повзрослев, он все еще безуспешно борется с этой психлогической травмой. Реальный мир для него не всегда стабилен - он работает в хосписе в пригороде Нью-Йорка, влачит жалкую и ничем не примечательную жизнь. Его картина мира рушится, когда он знакомится с девочкой Аброй, также обладающей даром "Сияния". Ей нужна помощь от беспощадной Розы Цилиндр и ее последователей-сектантов из «Истинного Узла», которые, в стремлении найти бессмертие, питаются «сиянием» детей. Чтобы спасти девочку, Дэн призывает на помощь свои собственные силы, чтобы снова столкнуться со своими страхами и пробудить призраков прошлого.