Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда

Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера

В украинский прокат выходит фильм Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла». Это экранизация реальной истории, которую вам совершенно точно стоит посмотреть. Без Табу рассказывает – почему.

Новый фильм великого мастера

Почти год прошел с момента, когда на «Без Табу» вышла рецензия на фильм Клинта Иствуда «Наркокурьер». И вот мы пишем о его очередном творении, которое вновь основывается на реальных событиях и выглядит достойно.

Клинт Иствуд в свои 89 лет пашет как лошадка и выдает работы, у которых есть чувство собственного достоинства. Они не будут похожи на любой другой голливудский фильм, который крутят в кинотеатре.

Ленты Иствуда не прогибаются под современные тенденции мира кино. И все истории в них о человеке, семье, проблемах и простых радостях, но с обязательным патриотизмом. Они максимально приземленные, а от того часто проникают под кожу зрителям, ведь каждый найдет здесь то, что ему ближе всего, что его утешает, съедает изнутри или даже мотивирует.

Интересно, что «Ричард Джуэлл» идет по уже знакомой и протоптанной истории того же Клинта Иствуда. Речь идет о фильме «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом. В обеих картинах в центре человек, совершивший настоящее чудо, проявивший смекалку и храбрость и в итоге ставший национальным героем. Но далее их поступки ставятся под сомнения. Тут вы могли подумать, что, мол, а чего смотреть тогда картину из разряда «повторение – мать учения». Причина одна: в эпоху тотального недоверия ко всем верить в героев из простых людей надо. Наивный с первого взгляда посыл Клинта Иствуда получил прекрасную реализацию на большом экране. А главное – заставляет поверить в него.

Ричаржд Джуэлл – сюжет фильма

В центре истории очень странный и милый толстяк Ричард Джуэлл (Пол Уолтер Хаузер – шикарный растяпа-параноик из гениального фильма «Тоня против всех»). Он яростно желает стать полноценным представителем правоохранительных органов, чтобы помогать людям. Стремления Ричарда хороши, но парень постоянно меняет одну работу за другой, потому что иногда слишком усердствует. Однако руки опускать он не собирается, а следующей работой становится охрана на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году.

Во время одного из дежурств Ричард Джуэлл - единственный, кто замечает странный рюкзак, спрятанный под скамейкой. Он настаивает на том, чтобы его проверили специалисты. Одновременно в полицию поступает звонок, что через 30 минут произойдет взрыв.

Благодаря внимательности и смекалки Ричарда выясняется, что действительно в рюкзаке бомба. Людей успевают увести на какое-то расстояние от нее. И когда происходит взрыв, погибает два человека и еще 111 получают ранения.

Если бы взрывное устройство сразу не обнаружили, итоги могли бы быть катастрофическими. И чудо, конечно, возлагают на плечи Ричарда. Пока кому-то в ФБР в голову не приходит мысль, что он и сам может быть террористом, подложившим бомбу ради славы и статуса «героя». Единственным, кто может спасти Ричарда и его мать Боби (Кэти Бейтс) от позора и обвинений, становится знакомый адвокат Уолтсон Брайант (Сэм Рокуэлл).

Трейлер

Ричард Джуэлл 2020 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Психология души

Всю историю Ричарда Джуэлла можно было переиграть абсолютно иначе. Сам по себе персонаж удивительно странный. Он любит замечать какие-то детали, знает, как создать самодельное взрывное устройство. В друзьях у него мама и еще один странный тип из пригорода, который в детстве взрыв-пакетами играл.

Ричард пухлый, не особо красивый и выглядит эдаким простачком А еще он маниакально хочет порядка. Клинт Иствуд мог пойти по схеме картины «Красивый, плохой, злой». Назвать героя не Ричардом, а каким-нибудь Чарли. И этот Чарли в обрисованном выше образе - абсолютное зло по своей натуре, которое действительно совершило теракт. Но своим видом и поведением дает понять всем, что не виновен. И только разные детали время от времени заставляют сомневаться всех вокруг в его виновности.

Таким образом, зритель бы до последнего метался в сомнениях, его интерес постоянно бы подогревался. Но мы же говорим о Клинте Иствуде. Он подал абсолютно реальную историю в отличной драме на разочек, что выделяет его среди всех режиссеров, которые гонятся за нереальными историями. А ведь именно в настоящих случаях есть герои и добро, о чем Иствуд постоянно напоминает в своих работах.

Спецслужбы vs Граждане

После спасения людей на Олимпиаде Ричард произносит прекрасный монолог на допросе в ФБР. В нем есть он, который спас уйму людей от гибели, но в итоге оказался первым же подозреваемым в теракте. ФБР не скрывает того факта, что безумно хочет его посадить и успешно закрыть дело. Невиновный человек в итоге после своего поступка может оказаться за решеткой по ложному обвинению. И тут возникает вопрос: А сделает ли очередной рандомный человек «Ричард Джуэлл» то же самое, зная, что его могут обвинить в итоге? Рискнет ли он своей шкурой и свободой, чтобы спасти других людей?

Этот вопрос Ричард Джуэлл в исполнении Пола Уолтера Хайзера ставит не фигурирующим в кадре сотрудникам ФБР, а напрямую зрителям. Чтобы мы сами поставили себя на его место и были честны с собой. И, пожалуй, этот монолог - ключевой элемент всей истории Ричарда Джуэлла, абсолютно незнакомого украинской аудитории героя из толпы. Более того, не вдаваясь в спойлеры, можно смело сказать, что новая картина Клинта Иствуда самая простая и стандартная история о победе добра над злом.

Тут нет персонажей, которые балансируют между плохим и хорошим, они не противоречивые. Иствуд четко всех расставляет по обе стороны баррикады. И, в этот раз, главным злом с огромным влиянием, самомнением и самоуверенность стали средства массовой информации.

Пятая власть

За последние несколько лет вышло немало картин о том, как журналисты или их расследования что-то меняли в нашем мире. «Секретное досье», к примеру, рассказало правду американцам про Вьетнамскую войну. «В центре внимания» осветило проблему педофилии в церковных рядах. А вот Иствуд делает все наоборот и выставляет СМИ – абсолютным Дартом Вейдером. Ведь все мы помним, что пресса и телевидение – это пятая власть с безграничным влиянием. Один заголовок способен перевернуть события на 360 градусов. И именно это происходит в фильме «Ричард Джуэлл».

Довольно карикатурная журналистка Кэти Скграгсс в исполнении Оливии Уайлд через свои источники в ФБР, то есть, через секс с сотрудником конторы Томом Шоу (Джон Хэмм), узнает теорию о подозрении самому Ричарду. Она не основывается на доказательствах или показаниях свидетелей. Но в погоне за сенсацией и известностью Скграгсс публикует роковой репортаж. И одновременно превращает жизнь просто парня и его матери в сущий ад.

Именно СМИ и недалекий сотрудник ФБР из героя делают антигероя. Клинт Иствуд просто кричит о том, чтобы все помнили о презумпции невиновности. А также о том, что порой справедливость убивают на корню в погоне за звездочками на погонах, к примеру. Тут пламенно хочется передать привет Арсену Авакову, простите за оффтоп.

Актеры в огне

«Ричард Джуэлл» длится чуть больше двух часов. В нем нет особого экшна, если не брать в счет срочную эвакуацию людей и собственно взрыв. Картина полностью разговорная. А чтобы поверить в эти разговоры помимо хорошего сценария и диалогов, что есть, нужны отличные актеры.

И тут, к большому удивлению, Иствуд открыл миру очень яркую звезду. Речь идет о главном актере Поле Уолтере Хаузере, который в жизни комик. Тут он имеет простор для игры и успевает показать настоящее развитие своего персонажа. Он замкнутый и скромный, затем практически надломленный и злой на весь мир и его несправедливость, а под финал крепко сжимает собственные яйца в кулак и показывает всем, что они полные идиоты.

В пару к нему приставили не менее прекрасного актера и звезду вторых планов Сэма Рокуэлла, который редко вызывает сомнения в своем таланте. Хотя определенно это не топовая его роль, были лучше и ярче (вспомнить хотя бы недавнего капитана вермахта в «Кролике ДжоДжо»).

Вслед за Хаузером поражает только прекрасная Кэти Бейтс, сыгравшая матушку главного героя. Воистину, эта женщина могла бы претендовать на Оскар и вытягивает из зрителей пару литров слез своим монологом в картине Иствуда.

Вердикт БЕЗ ТАБУ

«Ричард Джуэлл» - это двухчасовое размышление на морально-нравственные темы. Клинт Иствуд, не гоняясь за трендами сделал очередное отличное кино на традиционные темы и проблемы. Он ни капли в этом не прогадал, потому что такие ленты как глоток свежего воздуха в постоянном хаосе нереального, комиксного конвейера. Но если вы хотите динамики, взрывов или какого-то масштаба, то вам определенно не сюда. А вот в поисках лучика надежды и веры в настоящий героизм «Ричард Джуэлл» прекрасный вариант.

Настя Белова, специально для Без Табу