Сергей Пашинский Формула Штайнмайера Владимир Зеленский война на Донбассе

Филип Моррис Украина объявила о подготовке к закрытию фабрики в Харькове

14:00
Филип Моррис готовится уйти из Украины - фото 1
Филип Моррис готовится уйти из Украины

В четверг, 10 октября, крупнейшая международная табачная компания PHILIP MORRIS намерена свернуть производство продукции в нашей стране. Это может привести к катастрофическим последствиям для экономики.

Табачные компании, которые входят в топ-10 плательщиков налогов Украине, готовятся уходить с нашего рынка. Связано это с принятым Верховной Радой законопроекте №1049.

IQOS или сигареты: где больше вреда

Документ фактически обязывает дистрибьюторов повысить цены на 10-15 гривен за одну пачку сигарет, что может сразу же сказаться на рентабельности бизнеса. Представители крупнейших предприятий уже объявили, что в случае вступления законопроекта в силу рынок распространения контрабандной продукции вырастет в несколько раз, а продажи легальных сигарет обвалятся.

Если же Филип Моррис закроет фабрику, в Харькове без работы останутся около тысячи специалистов, которые не смогут трудоустроиться по специальности.

Такая же ситуация произойдет и в других городах, где расположены производственные мощности British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco, которые также объявили о готовности свернуть свою работу в нашей стране.

Сулит такой табачный коллапс и потери для бюджета, поскольку за прошлый год табачные компании заплатили государству 48 миллиардов гривен налогов. Теперь же, если производство схлопнется, а сами офисы переедут в другие страны.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
табак законопроект Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский назвал главную цель своего правления - фото 1
Зеленский назвал главную цель своего правления
17:40
Кличко объяснился за подорожание "уставшего моста" - фото 1
Кличко объяснился за подорожание "уставшего моста"
17:00
Зеленский стойко отвечает на вопросы журналистов - фото 1
Пресс-конференция Зеленского онлайн-трансляция ОНЛАЙН
15:15
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
04 октября, 10:05
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...