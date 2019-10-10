Филип Моррис Украина объявила о подготовке к закрытию фабрики в Харькове

Филип Моррис готовится уйти из Украины

В четверг, 10 октября, крупнейшая международная табачная компания PHILIP MORRIS намерена свернуть производство продукции в нашей стране. Это может привести к катастрофическим последствиям для экономики.

Табачные компании, которые входят в топ-10 плательщиков налогов Украине, готовятся уходить с нашего рынка. Связано это с принятым Верховной Радой законопроекте №1049.

Документ фактически обязывает дистрибьюторов повысить цены на 10-15 гривен за одну пачку сигарет, что может сразу же сказаться на рентабельности бизнеса. Представители крупнейших предприятий уже объявили, что в случае вступления законопроекта в силу рынок распространения контрабандной продукции вырастет в несколько раз, а продажи легальных сигарет обвалятся.

Если же Филип Моррис закроет фабрику, в Харькове без работы останутся около тысячи специалистов, которые не смогут трудоустроиться по специальности.

Такая же ситуация произойдет и в других городах, где расположены производственные мощности British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco, которые также объявили о готовности свернуть свою работу в нашей стране.

Сулит такой табачный коллапс и потери для бюджета, поскольку за прошлый год табачные компании заплатили государству 48 миллиардов гривен налогов. Теперь же, если производство схлопнется, а сами офисы переедут в другие страны.