Філіп Кіркоров більше не становить загрози українській державності

Філю пробачили

Міністерство культури на прохання СБУ виключило російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України. У зашкварному списку глем-зірка пробула кілька днів.

СБУ направила у Мінкульт новий лист з таким проханням. За кілька днів до цього СБУ рекомендувало Кіркорова у такий список внести.

При цьому пресслужба міністерства підкреслила, що причини такого вчинку СБУ не назвала.

Згідно з законом "Про кінематографію", якщо людина є у такому списку, то в Україні заборонено показувати фільми, програми з її участю, заборонено в'їзд до України.

Можна лише здогадуватись, для чого спецслужби приділили стільки увагу російському співакові, якого вже ніхто в Україні не слухає.

На минулому тижні Кіркорова внесли у список осіб, що становлять загрозу нацбезпеці України. Тоді в СБУ заявили, що причиною були "пропагандистські концерти та заяви співака", в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією. У СБУ заявляли, що мають докази, що Філіп Кіркоров заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Росії.

Так, 18 березня 2021 року Філіп Кіркоров виступив на концерті "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ".

На цьому концерті Кіркоров сказав, що "Крим - це його улюблене місце в Росії". Нещодавно Кіркорову заборонили в'їзд до Литви.

Філіп Кіркоров має звання народного артиста України. Він возив на "Євробачення" українську співачку Ані Лорак, продюсував багато українських проєктів, знімався у фільмах в Україні.

Співак записав відеозвернення, де заявив, що "варто пишатися" тим, що потрапив в такий список. Він також пояснив цей крок "ненавистю до Росії".

"Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то державу можна тільки пожаліти", - заявив він. Співак додав, що є народним артистом України, тому рішення української влади він назвав абсурдним.

Нині він отримав новий аргумент на підтвердження своєї теорії.