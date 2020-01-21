Фемида оправдала одиозного судью Вовка. Что происходит?

Фемида оправдала одиозного судью Вовка. Что происходит?

Вышгородский районный суд Киевской области оправдал судью Сергея Вовка за вынесение заведомо неправосудного решения.

Об этом говорится в вердикте Фемиды.

"ОСОБУ_2 признать невиновной в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 375 УК Украины и оправдать за недоказанностью совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины, в котором обвиняется ОСОБА_2"., - гласит постановление суда.

Для справки

Судью Сергея Вовка обвиняли в незаконном лишении собственности жительницы Киева. В октябре 2014 г пострадавшей пришло сообщение о том, что согласно вердикту Печерского райсуда столицы, владельцем ее квартиры и иномарки "Порше Кайен Турбо» стал другой гражданин. Пострадавшая начала готовить встречный иск, аргументируя свои притязания тем, что ей не приходили уведомления о судебных заседаниях.

Позже в апелляционной инстанции новый владелец отказался от своих требований.

Напомним, НАБУ объявило охоту на Вовка. А тот начал"кусаться".