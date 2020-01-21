Фемида оправдала одиозного судью Вовка. Что происходит?
Вышгородский районный суд Киевской области оправдал судью Сергея Вовка за вынесение заведомо неправосудного решения.
Об этом говорится в вердикте Фемиды.
"ОСОБУ_2 признать невиновной в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 375 УК Украины и оправдать за недоказанностью совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины, в котором обвиняется ОСОБА_2"., - гласит постановление суда.
Для справки
Судью Сергея Вовка обвиняли в незаконном лишении собственности жительницы Киева. В октябре 2014 г пострадавшей пришло сообщение о том, что согласно вердикту Печерского райсуда столицы, владельцем ее квартиры и иномарки "Порше Кайен Турбо» стал другой гражданин. Пострадавшая начала готовить встречный иск, аргументируя свои притязания тем, что ей не приходили уведомления о судебных заседаниях.
Позже в апелляционной инстанции новый владелец отказался от своих требований.
Напомним, НАБУ объявило охоту на Вовка. А тот начал"кусаться".