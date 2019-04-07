Фейковые продавцы шин "обилетили" украинцев на 500 тысяч

Шины из воздуха по цене - 500 тысяч

Аферисты не устают придумывать новые схемы "обилечивания" доверчивых граждан. К сожалению, охочих до халявы меньше не становится, а потому бизнес процветает.

Очередным примером крупной аферы поделился у себя на странице в соцсети фейсбук известный активист Константин Андриюк.

Он поведал нехитрую историю обогащения нечистых на руку дельцов. Преступники создали фиктивную фирму "Фаворит-Шина" по продаже автомобильных шин, открыли ее страницы на уважаемых проыфильных ресурсов, написали хвалебные отзывы о себе в интернете.

Острожно, афера!

При этом "фирма" щеголяла полным набором документов, имела свою печать и сайт - favorit-shina.com.ua. То есть речь идет либо о подделке высокого качества (потому как никто не заподозрил подвоха), либо о сговоре с чиновникам, занимающимися разрешительной документацией.

Главной фишкой аферистов стали цены, ниже рыночных на 10-15%. Работали по предоплате - собственно получить аванс по выписанному счету-фактуре с печатью и было их целью, псле получения предоплаты "продавцы" исчезали, а жертва, конечно, никаких шин не получала.

По предварительным оценкам, эта схема принесла аферистам 500 000 гривен.

Одна из пострадавших - Ирина Гук - рассказывает свою историю

Сейчас пострадавшие пытаются найти концы, однако указанные телефоны обратной связи, естественно, не отвечают, а сайт фирмы - "умер". Также пока ничего не дали обращения в полицию - никакой реакции на около 50 заявлений украинцев нет.