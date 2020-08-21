Фейковая компания экс-прокурора подписала с государством меморандум на миллиард долларов

В "Энергоатоме" и "Гидроэнерго" доверили миллиард долларов непонятно кому

Борьба с коррупцией в энерегетической сфере страны выглядит так, что "Центрэнерго" продает несуществующие мегаватты, Ахметов получил монополию, а подряды для убитой атомной энергетики будут выполнять фирмы с уровнем ответственности в тысячу гривен.

Как заявили в пресс-службах "Укргидроэнерго" и "Укрэнергоатома", на днях компании подписали меморандум о сотрудничестве с некоей ООО "Н2".

Работа будет касаться строительства завода электролизного производства водорода, а также создание вычислительного дата-центра, а общая сумма вложенных государственными компаниями средств составит миллиард долларов.

"Реализация проекта по строительству завода позволит привлечь инвестиции, объемом около 300 миллионов евро, а также создать новые рабочие места. Сотрудничество предполагает строительство производственных мощностей с постоянным потреблением электроэнергии", - отметили в гидроэнерго.

Атомщики же в свою очередь заявили о желании построить один из крупнейших в Европе дата-центров вблизи Запорожской АЭС. Возможно, именно там и планирует майнить биткоины действующая министр энергетики Ольга Буславец.

Подписантами документов о предстоящем распределении миллиарда у.е. были главы государственных компаний и директор "Н2" Андрей Жовнер. Именно последний является руководителем всех четырех фирм в Украине, где в названии присутствует "Н2" - ООО Н2, ООО Н2 АТОМ, ООО Н2 ГИДРО и ООО Н2 УКРАИНА. Уставный капитал каждого из предприятий гласит об их чрезвычайно низкой ответственности - 1000 гривен.

Конечным же бенефициаром компании является бывший прокурор Вадим Чижиковский. С 2000 года он работал в органах прокуратуры и был известен как начальник отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства Запорожской областной прокуратуры. В сентябре 2010 года его перевели из запорожской прокуратуры на должность заместителя начальника управления по надзору за соблюдением законов о правах и свободах и защиты интересов государства Генеральной прокуратуры Украины. В мае этого года он подавал декларацию для поступления на службу в СБУ. Там он указал себя владельцем компании "Азовэнергомаш", которой руководит все тот же Андрей Жовнер.