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"F*ck you Gretta": силовики провели обыски в Украинском Кибер Альянсе

12:46
"F*ck you Gretta": силовики провели обыски в Украинском Кибер Альянсе - фото 1
"F*ck you Gretta": силовики провели обыски в Украинском Кибер Альянсе

Во вторник, 25 февраля, правоохранители провели обыски у активистов общественной организации "Украинский Кибер Альянс".

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Об этом украинские хакеры сообщили в Facebook.

'F*ck you Gretta': силовики провели обыски в Украинском Кибер Альянсе - фото 196341

По версии следствия, 16 октября 2019 г. члены альянса Александр Галущенко, Андрей Перевезий и Шон Брайан взломали информационное табло Одесского аэропорта и разместили фото шведской эко-активистки Гретты Тунберг с подписью "F*ck you Gretta".

'F*ck you Gretta': силовики провели обыски в Украинском Кибер Альянсе - фото 196340

По факту правонарушения открыто уголовное производство. 20 февраля 2020 г. Малиновский райсуд Одессы постановил провести обыски у активистов с целью выявления имущества и документов, связанных с преступлением.

Для справки

Украинский Кибер Альянс (Ukrainian Cyber Alliance) – общественная организация, созданная украинскими киберактивистами в 2016 г. За прошедшие годы члены ОО неоднократно проводили хакерские операции против российских боевиков, пропаганадистов и их кураторов.

Напомним, русские хакеры пытались взломать "Квартал 95" – СМИ.

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Новости Украина
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