"F*ck you Gretta": силовики провели обыски в Украинском Кибер Альянсе
Во вторник, 25 февраля, правоохранители провели обыски у активистов общественной организации "Украинский Кибер Альянс".
Об этом украинские хакеры сообщили в Facebook.
По версии следствия, 16 октября 2019 г. члены альянса Александр Галущенко, Андрей Перевезий и Шон Брайан взломали информационное табло Одесского аэропорта и разместили фото шведской эко-активистки Гретты Тунберг с подписью "F*ck you Gretta".
По факту правонарушения открыто уголовное производство. 20 февраля 2020 г. Малиновский райсуд Одессы постановил провести обыски у активистов с целью выявления имущества и документов, связанных с преступлением.
Для справки
Украинский Кибер Альянс (Ukrainian Cyber Alliance) – общественная организация, созданная украинскими киберактивистами в 2016 г. За прошедшие годы члены ОО неоднократно проводили хакерские операции против российских боевиков, пропаганадистов и их кураторов.
Напомним, русские хакеры пытались взломать "Квартал 95" – СМИ.