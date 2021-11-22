Фаната Путіна переобрали на поезидента Болгарії
ЦВК Болгарії оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими чинного главу держави Румена Радева, який вдізначився скандальними симпатіями до Путіна й заявляв, що нібито Крим - російський, переобрано на другий термін.
За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, Румен Радев отримав 66,7% голосів, у той час, як його конкурент Анастас Герджиков - 31,8%.
Ще 1,5% виборців проголосували «проти всіх».
Зазначається, що у ЦВК не оголосили офіційну явку виборців під час другого тур президентських виборів, що відбувся напередодні, 21 листопада.
Водночас, згідно з остаточними результатами, 21 листопада проголосували 2,31 млн громадян, що дорівнює явці у 34,8%, найнижчої під час другого туру президентських виборів у країні.
Раніше ексзитполи показали, що Радев набрав майже дві третини голосів у другому турі виборів глави держави.
Як повідомлялося, 21 листопада в Болгарії відбувся другий тур президентських виборів. За найвищу посаду змагалися чинний глава держави Румен Радев та ректор Софійського університету Анастас Герджиков.
У першому турі 14 листопада Радев здобув трохи більш як 49% голосів виборців, Герджиков - близько 22%.
Радев під час передвиборчих дебатів 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними, за що отримав прочухана від українських дипломатів.