Фаната Путіна переобрали на поезидента Болгарії

Румен Радев

ЦВК Болгарії оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими чинного главу держави Румена Радева, який вдізначився скандальними симпатіями до Путіна й заявляв, що нібито Крим - російський, переобрано на другий термін.

За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, Румен Радев отримав 66,7% голосів, у той час, як його конкурент Анастас Герджиков - 31,8%.

Ще 1,5% виборців проголосували «проти всіх».

Зазначається, що у ЦВК не оголосили офіційну явку виборців під час другого тур президентських виборів, що відбувся напередодні, 21 листопада.

Водночас, згідно з остаточними результатами, 21 листопада проголосували 2,31 млн громадян, що дорівнює явці у 34,8%, найнижчої під час другого туру президентських виборів у країні.

Раніше ексзитполи показали, що Радев набрав майже дві третини голосів у другому турі виборів глави держави.

Як повідомлялося, 21 листопада в Болгарії відбувся другий тур президентських виборів. За найвищу посаду змагалися чинний глава держави Румен Радев та ректор Софійського університету Анастас Герджиков.

У першому турі 14 листопада Радев здобув трохи більш як 49% голосів виборців, Герджиков - близько 22%.

Радев під час передвиборчих дебатів 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними, за що отримав прочухана від українських дипломатів.