Facebook-страница команды Зе начала топить за Шария

От Зеленского до Шария - один шаг

Победив на выборах президента, сторонники Владимира Зеленского продолжили гонять "зраду" в соцсетях, а затем начали и вовсе в открытую переключаться на поддержку откровенных сепаратистов.

Во вторник, 2 июля, в день окончательной незаконной регистрации пропагандиста и блогера Анатолия Шария кандидатом в нардепы, в рядах команды Зе произошли перетрубации.

Фейсбук-сообщества, которые помогли лидеру "95 квартала" стать главой государства, в существующем виде оказались уже не нужны, поэтому теперь их, судя по всему, будут перенаправлять для достижения необходимого эффекта - полного реванша рыгов и их приспешников.

Так, в созданная 1 января этого года "Официальная группа в поддержку Владимира Зеленского. Одесса" была переименована в "Команда Шария! Одесса". При этом информационное направление постов в сообществе, в целом, не поменялось.

А вот администратор группы Денис Кравчук совершил повторный камин-аут, отметив, что "разочаровался в списках "Слуги народа", но до сих пор поддерживает Зеленского.

"Почему люди , которые пахали 4 месяца , не спали , тратили время , ресурсы , надеялись на прозрачность. И что в итоге ? Со всех регионов жалобы, одно и тоже . Бывшие регионалы, бывшие политики и так далее. Я на это не подписывался, друзья. Дополню. Я поддерживаю Зеленского, как и до этого, но не тех кандидатов что сейчас баллотируются", - пояснил админ переименование.

Впрочем, вполне логично, что за ребрендингом по-новому стоят именно официальные представители штаба Зеленского, поскольку и их предвыборная риторика, и действия соратников президента свидетельствуют о том, что до открытой поддержки Шария им осталось совсем чуть-чуть.