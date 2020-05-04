Facebook и Viber согласны платить налоги в Украине

Цукерберг будет платить налоги в Украине / Марк Цукерберг via Facebook

Технологические гиганты согласились оплачивать в Украине НДС и это сулит бюджету баснословные барыши.

Невероятное заявление сделал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью БизнесЦензор.

По его словам, это уже решенный вопрос - международные IТ-корпорации готовы к введению налога на добавленную стоимость для электронных услуг

"Мы встречались с Facebook и с Viber. Они готовы это делать. Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это в Украине. У них есть готовые инструменты для этого", - сказал Гетманцев.

"По нашим подсчетам, бюджет дополнительно получит только от рекламных услуг 3 млрд грн в год", - прогнозирует Гетманцев.

Нардеп от “Слуги народа” является автором соответствующего законопроекта, которым НДС в Украине планируется ввести на сервисы Google, YouTube, Apple, Facebook, Adobe, Booking и других компаний, которые предоставляют электронные услуги в Украине.