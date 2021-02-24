Евровидение 2021: букмекеры назвали потенциального победителя

Меньше месяца осталось до подачи конкурсных песен всеми участниками Евровидения 2021.

Почти все страны определились с тем, кто будет представлять страну на песенном конкурсе. Исключение составляет России, которая традиционно представляет номер и песню одной из самых последних. Готовых композиций уже более десятка, поэтому появились различные рейтинги и котировки букмекеров на победу в главном песенном конкурсе Европы. Букмекеры, которые принимают ставки на Евровидение и спорт доступны здесь.

В 2021 году в Евровидении примет участие 41 страна, равно столько сколько и годом ранее, но в заявке появились изменения. Конкурс в Роттердаме пропустят Венгрия и Черногория, но зато вернутся Украина и Болгария. Часть стран, таких как Литва, Израиль и ряд других, отправят на конкурс тех же артистов, которые должны были выступать в 2020 году. Некоторые страны провели новый отбор и сменили исполнителей. Отметим, что все песни на Евровидении будут новые, даже у тех, кто планировал выступать в 2020 году.

Песенный конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах в городе Роттердам на арене Rotterdam Ahoy. Первый полуфинал пройдет 18 мая, второй 20, а финал 22 числа. Участники первого и второго полуфинала уже известны. Украина выступит в первом полуфинале, вместе с Россией, Литвой, Израилем, Белоруссией и рядом других стран. В финал Евровидения пройдут по 10 участников от каждого полуфинала, которые присоединятся к Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и Нидерландам, получившим прямую путевку в финал.

Фавориты конкурса

Представительница Украины не входит в число фаворитов песенного конкурса. Официальный клип Go_A – «Шум» набрал уже больше 2 млн просмотров.

Главным фаворитом песенного конкурса Евровидение считается представитель Литвы THE ROOP с композицией Discoteque. На YouTube уже более 3,8 млн просмотров клипа. Второе место у букмекеров занимает исландский коллектив Daði & Gagnamagnið. Примечательно, но исполнитель пока не представил песню, тем не менее шансы Исландии на победу очень высокие. На третьей строчке также находится исполнитель, который пока не представил официальную песню для конкурса. Третья строчка у 23-летней Виктории Георгиевой, которая представит Болгарию на Евровидении.

В пятерку сильнейших участников песенного конкурса также входят России и Франция, которые имеют равные шансы на победу. От России пока неизвестен исполнитель, а от Франции на конкурсе выступит сонграйтерка Барбара Прави с песней Voila. Традиционно высокие шансы на победу у Швеции, которая последние годы часто побеждает и занимает высокие места.