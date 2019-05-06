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Евровидение 2019: в Израиле прошла первая репетиция

06 мая, 15:30
Евровидение 2019: прошла первая репетиция - фото 1
Евровидение 2019: прошла первая репетиция

В Тель-Авие прошли первые репетиции европейского песенного конкурса Евровидение-2019. И это несмотря на угрозы террористов ХАМАС.

ХАМАС разбомбит Евровидение - ВИДЕО

Видео подготовки опубликовал официальный сайт мероприятия eurovision.tv.

На сцене уже отпели и отыграли страны, которые выступят в первом полуфинале шоу, а именно: Польша, Словения, Черногория, Венгрия, Чехия, Кипр, Финляндия, Сербия и Беларусь.

Украина, увы, выступать не будет. По понятным причинам. Зато там будет Верка Сердючка!

"Я не мог отказать Евровидению, и идея мне понравилась - объединить ярких участников конкурса. Но я не могу разглашать подробности, это должно быть сюрпризом", - заявил Андрей "Вера" Данилко.

Шоумен едет на конкурс в качестве приглашенной звезды. В Израиле Данилко споет песню победительницы "Евровидение-2018" Нетты Барзилай.

Сапоги звезды наверняка уже начищены, звезда (головная – прим. ред) подготовлена. Ну что ж, вперед и с песней!

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Евровидение-2019 Израиль Шоубиз Звезды
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