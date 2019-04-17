ХАМАС разбомбит Евровидение - ВИДЕО

17:00 17 апреля,

ХАМАС разбомбит Евровидение - ВИДЕО

Палестинская группировка ХАМАС пригрозила разбомбить Евровидение. Но все будет хорошо. Нужно лишь выполнить несколько условий.

Соответствующую угрозу террористы разместили в соцсетях.

"Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать", — заявили боевики. СМИ предполагают, что речь идет о снятии блокады с палестинских территорий и о прекращении огня.

В противном случае ХАМАС грозит выпустить ракеты по Тель-Авиву. Выставочный комплекс "Ганей Тааруха", где и произойдет конкурс, боевики обозначили на своих видео в качестве мишени для удара.

WATCH: #Hamas published a video threatening Israel's #Eurovision festivities if the siege on #Gaza wasn't lifted, also referencing a rocket that hit an Israeli home in Central Israel.



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Стоит отметить, что "Евровидение -2019" пройдет в столице Израиля с 14 по 18 мая. В общем, у ЦАХАЛа еще достаточно времени показать арабам, как стоит петь и танцевать. Она это умеет.

Напомним, Верка Сердючка решила тряхнуть стариной и погарцевать на "Евровидение-2019".

"Я не мог отказать Евровидению, и идея мне понравилась - объединить ярких участников конкурса. Но я не могу разглашать подробности, это должно быть сюрпризом", - заявил Андрей "Вера" Данилко.

Шоумен едет на конкурс в качестве приглашенной звезды. В Израиле Данилко споет песню победительницы "Евровидение-2018" Нетты Барзилай.