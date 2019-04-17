ХАМАС разбомбит Евровидение - ВИДЕО
Палестинская группировка ХАМАС пригрозила разбомбить Евровидение. Но все будет хорошо. Нужно лишь выполнить несколько условий.
Соответствующую угрозу террористы разместили в соцсетях.
"Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать", — заявили боевики. СМИ предполагают, что речь идет о снятии блокады с палестинских территорий и о прекращении огня.
В противном случае ХАМАС грозит выпустить ракеты по Тель-Авиву. Выставочный комплекс "Ганей Тааруха", где и произойдет конкурс, боевики обозначили на своих видео в качестве мишени для удара.
Стоит отметить, что "Евровидение -2019" пройдет в столице Израиля с 14 по 18 мая. В общем, у ЦАХАЛа еще достаточно времени показать арабам, как стоит петь и танцевать. Она это умеет.
Напомним, Верка Сердючка решила тряхнуть стариной и погарцевать на "Евровидение-2019".
"Я не мог отказать Евровидению, и идея мне понравилась - объединить ярких участников конкурса. Но я не могу разглашать подробности, это должно быть сюрпризом", - заявил Андрей "Вера" Данилко.
Шоумен едет на конкурс в качестве приглашенной звезды. В Израиле Данилко споет песню победительницы "Евровидение-2018" Нетты Барзилай.