Внешнее управление? Евросоюз требует срочного изменения закона о НАБУ

В ЕС давят на власть Зеленского из-за антикоррупционных ведомств

В пятницу, 18 сентября, на следующий день после резких высказываний партнеров Украины на начало попытки Ермака и "слуг" сделать главой САП нужного им человека, в ЕС надавили на Украину из-за Национального антикоррупционного бюро.

Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано от имени партнеров Украины отреагировал на решение Конституционного суда о том, что деятельность НАБУ вообще не попадает под Конституционные нормы страны.

- Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее, - подчеркнул Стано.

Само собой, чиновник напомнил о том, что решение КСУ, как и попытка "Слуг народа" взять под контроль САП, противоречат условиям безвизового режима Украины и макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Так что если нардепы не раздуплятся и не сумеют адекватно прописать законодательство для полноценной работы совершенно не эффективного антикоррупционного бюро, а в Офисе президента не одумаются и не проведут нормальный отбор кандидатур на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, нашу страну в высокой долей вероятности лишат безвиза.

Кроме того, Украина может остаться без макрофинансовой помощи Евросоюза и программы сотрудничества с МВФ, что поставит крест на экономике и евроинтеграционных стремлениях государства.

Примечательно, что те пункты закона, которые в КСУ признали не соответствующими Своду законов, должны утратить свою силу через три месяца после оглашения решений служителей Фемиды. Касается ли это отстранения Сытника, неизвестно, поскольку в постановлении суда ни слова об этом не сказано. А вот отмена пунктов закона "О НАБУ" делает работу ведомства попросту невозможной.