Евросоюз продлил антироссийские санкции за отравление Скрипалей

За отравление Скрипалей ЕС просто запретил въезд исполнителям

В понедельник, 14 октября, европейские политики приняли решение о необходимости продлить экономическое наказание для девяти человек и одной российской организации за применение оружия массового поражения в Великобритании.

Попытка расправы над бывшим шпионом, которая привела к масштабным последствиям и гибели двоих не причастных к кремлевским разборкам людей, отныне карается всего лишь запретом поездок в ЕС и заморозки активов причастных к преступлению на низшем уровне.

Согласно информации, отображенной на сайте Европейского союза, сегодня чиновники еще на год оформили санкции не против Путина или главаря минобороны, а также других топов, из-за которых стало возможно использование "Новичка" в Солсбери, а против рядовых исполнителей.

"Санкции, состоящие из запрета поездок в ЕС и замораживания активов для лиц, а также замораживания активов для субъектов хозяйствования, в настоящее время распространяются на 9 человек. Пятерых, связанных с сирийским режимом и четверых причастных к нападению в Солсбери, а также одну организацию - Научно-исследовательский центр, головное подразделение сирийского режима по разработке химического оружия", - заявили в представительстве ЕС.

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

В данный момент Великобритания официально обвинила в атаке в Солсбери двоих бойцов ГРУ РФ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. Правоохранители цивилизованной страны требуют экстрадиции террористов со звездами героя России. В базе Интерпола преступники числятся как разыскиваемые по всему миру.

К слову, не так давно стало известно, что Чепига, Мишкин и другие террористы, стоящие за громкими преступлениями в Европе, входят в состав сверхсекретной группировки ГРУ, которая уже с десяток лет работает в ЕС над созданием диверсий и всяческим раскачиванием обстановки.