Европарламент может возглавить уроженец Украины с российскими связями

Сергей Станишев - неоднозначный будущий глава Европарламента

Левак из Болгарии Сергей Станишев имеет все шансы на то, чтобы стать новым президентом Европарламента. При этом для нашей страны, не смотря на тот факт в биографии политика, что он родился в Херсоне, это является скорее минусом, чем плюсом.

О том, что Станишев может возглавить Европарламент, написал на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом любого института ЕС, который родился в Украине", - написал журналист.

if Sergei Stanichev becomes the EP president, he will become the first president of any EU institution born in #Ukraine #EUCO — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 июля 2019 г.

Впрочем, фигуру Станишева отнюдь не можно считать однозначно проукраинской. Евродепутат является экс-премьером Болгарии и лидером откровенно левой Болгарской социалистической партии. Кроме того, в 1989 году ярый коммунист-отец Станишева перевез страну в Москву, где будущий президент Европарламента успешно отучился на истфаке Московского университета. После окончания ВУЗа Станишев уехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру. Тоже во многом благодаря отцу - тот был секретарем Центрального комитета Болгарской коммунистической партии и отметственным за междунардные связи коммунистов в Болгарии.

Так что шансы на то, что Станишев будет работать на Россию, очень даже велики.