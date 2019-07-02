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Европарламент может возглавить уроженец Украины с российскими связями

21:00
Сергей Станишев - неоднозначный будущий глава Европарламента - фото 1
Сергей Станишев - неоднозначный будущий глава Европарламента

Левак из Болгарии Сергей Станишев имеет все шансы на то, чтобы стать новым президентом Европарламента. При этом для нашей страны, не смотря на тот факт в биографии политика, что он родился в Херсоне, это является скорее минусом, чем плюсом.

О том, что Станишев может возглавить Европарламент, написал на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом любого института ЕС, который родился в Украине", - написал журналист.

Впрочем, фигуру Станишева отнюдь не можно считать однозначно проукраинской. Евродепутат является экс-премьером Болгарии и лидером откровенно левой Болгарской социалистической партии. Кроме того, в 1989 году ярый коммунист-отец Станишева перевез страну в Москву, где будущий президент Европарламента успешно отучился на истфаке Московского университета. После окончания ВУЗа Станишев уехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру. Тоже во многом благодаря отцу - тот был секретарем Центрального комитета Болгарской коммунистической партии и отметственным за междунардные связи коммунистов в Болгарии.

Так что шансы на то, что Станишев будет работать на Россию, очень даже велики.

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