"Это было…": Путин рассказал о своих двойниках - ВИДЕО

"Это было…": Путин рассказал о своих двойниках

Президент России Владимир Путин рассказал о своих двойниках.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ТАСС.

Во время беседы журналист издания показал политику популярные поисковые запросы о нем, в том числе "Путин двойник доказательства". Ответ президента РФ был предельно краток:

"(Идея - прим. ред.) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с тероризмом (т.е. в 2000- х гг – прим. ред.)", - заявил Владимир Путин.

Отметим, что слухи о двойниках политика ходят уже давно. Большая часть из них связана с радикальными изменениями во внешности главы РФ. В народе даже возникла своего рода классификация копий российского президента: "Удмурт", "Банкетный", "Говорун" и т.д.

Предположительно, Владимир Путин действительно может иметь двойников. Во-первых, он паталогически опасается за свою жизнь, во-вторых, наличие оных помогло бы избежать народных толков о его проблемах со здоровьем и политических беспорядков в случае его внезапной смерти.

Напомним, россияне сожгли двойника Путина из "Игры престолов".