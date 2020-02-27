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"Это было…": Путин рассказал о своих двойниках - ВИДЕО

14:52
"Это было…": Путин рассказал о своих двойниках - фото 1
"Это было…": Путин рассказал о своих двойниках

Президент России Владимир Путин рассказал о своих двойниках.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ТАСС.

Во время беседы журналист издания показал политику популярные поисковые запросы о нем, в том числе "Путин двойник доказательства". Ответ президента РФ был предельно краток:

"(Идея - прим. ред.) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с тероризмом (т.е. в 2000- х гг – прим. ред.)", - заявил Владимир Путин.

Отметим, что слухи о двойниках политика ходят уже давно. Большая часть из них связана с радикальными изменениями во внешности главы РФ. В народе даже возникла своего рода классификация копий российского президента: "Удмурт", "Банкетный", "Говорун" и т.д.

'Это было…': Путин рассказал о своих двойниках - ВИДЕО - фото 196476

Предположительно, Владимир Путин действительно может иметь двойников. Во-первых, он паталогически опасается за свою жизнь, во-вторых, наличие оных помогло бы избежать народных толков о его проблемах со здоровьем и политических беспорядков в случае его внезапной смерти.

Напомним, россияне сожгли двойника Путина из "Игры престолов".

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