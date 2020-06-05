Еще полтысячи: коронавирус массово поражает украинцев

Количество зараженных коронавирусом быстро растет

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья выявили 553 новых случая заражения COVID-19. С учетом того, что примерно такую же цифру называют нам уже целую неделю каждый день подряд, можно прийти к выводу о том, что коронавирус ускоряет свое распространение.

Впрочем, отследить масштабы выходящей из-под контроля ситуации в Украине вряд ли кто-то сможет, поскольку с тестированием населения - полный швах.

О печальности даже официальной статистики, которая даже примерно не может отражать реальную ситуацию, гласит и то, что уже много дней подряд количество зараженных выше цифры выздоровевших. Причем предпосылок для улучшения положения нет никаких, поскольку карантинных ограничений для общества уже фактически не существует. Более того, снимают санитарно-эпидемиологические требования и центральные власти, которым важнее не допустить полного уничтожения экономики.

"По состоянию на сегодня с начала пандемии в Украине COVID-19 заразились 25963 человека. За день выздоровели 330 человек. Заболели - 553. В общем выписаны из больниц 11372 пациента. Скончались от коронавирусной инфекции 762 человека".

Несмотря на рост количества заболевших, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. С сегодняшнего дня в стране разрешена работа кафе и ресторанов, а также запущены внутренние авиперелеты. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.