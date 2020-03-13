ЕС продлил санкции против РФ за войну в Украине

ЕС сохранит санкции против России еще на полгода

В пятницу, 13 марта, политики Европейского союза официально приняли решение о продлении органичительных мер против России в целом, связанных с оборонной промышленностью РФ юрлиц, а также руководителей страны-агрессора и боевиков квазиреспублик.

Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, не смотря на желания продавшихся Москве политиков из Франции и Германии, побыстрее и любой ценой примирить Украину с РФ для снятия всех экономических ограничений и получения возможности беспрепятственно торговать с кровожадными агрессорами, в ЕС все же решились придержать санкции еще на полгода.

"Визовые запреты и замораживание активов по 175 русских и сепаратистов + 44 субъектов хозяйствования за нарушение территориальной целостности Украины теперь официально продлены на 6 месяцев", - подчеркнул Йозвяк.

the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44 entities responsible for the undermining of #Ukraine's territorial integrity has now officially been prolonged by 6 months. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2020

Напомним, так, 11 марта в ТКГ было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - сказано в документе.

Фактически же "ДНР" и "ЛНР" будут выбирать своих представителей для ведения прямых переговоров с официальным Киевом, а Путин и компания больше не будут значиться агрессорами и участниками конфликта.