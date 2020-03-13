Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

ЕС продлил санкции против РФ за войну в Украине

17:00
ЕС сохранит санкции против России еще на полгода - фото 1
ЕС сохранит санкции против России еще на полгода

В пятницу, 13 марта, политики Европейского союза официально приняли решение о продлении органичительных мер против России в целом, связанных с оборонной промышленностью РФ юрлиц, а также руководителей страны-агрессора и боевиков квазиреспублик.

Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Капитуляция на марше: Украина подписала документ, в котором признает "ДНР" и "ЛНР"

По его словам, не смотря на желания продавшихся Москве политиков из Франции и Германии, побыстрее и любой ценой примирить Украину с РФ для снятия всех экономических ограничений и получения возможности беспрепятственно торговать с кровожадными агрессорами, в ЕС все же решились придержать санкции еще на полгода.

"Визовые запреты и замораживание активов по 175 русских и сепаратистов + 44 субъектов хозяйствования за нарушение территориальной целостности Украины теперь официально продлены на 6 месяцев", - подчеркнул Йозвяк.

Напомним, так, 11 марта в ТКГ было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - сказано в документе.

Фактически же "ДНР" и "ЛНР" будут выбирать своих представителей для ведения прямых переговоров с официальным Киевом, а Путин и компания больше не будут значиться агрессорами и участниками конфликта.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
война на Донбассе Оккупация Крыма терроризм Евросоюз Боевики Санкции Россия Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Китайский коронавирус официально забрал первую жизнь в Украине - фото 1
В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
15:41
Данилов заявил о закрытии границ - фото 1
Украина закрывает свои границы для иностранцев
15:32
Домашний матч Шахтера против Вольфсбурга отменен - фото 1
УЕФА отменил матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00