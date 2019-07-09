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ЕС назвал нового посла в Украине. Кто же он?

22:20
ЕС назвал нового посла в Украине. Кто же он? - фото 1
ЕС назвал нового посла в Украине. Кто же он?

ЕС назвал следующего главу своегопредставительства в Украине. Им стал эстонский дипломат Матти Маазикас.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Европейскую службу внешних действий.

"Матти Маазикас номинирован на должность нового глава Представительства ЕС в Украине. Сейчас он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении.

Отметим, что Матти Маазикас в 2011-2016 представлял Эстонию в ЕС. Позже он был назначен замминистра по делам ЕС МИД Эстонии.

ЕС назвал нового посла в Украине. Кто же он? - фото 183994

Матти Маазикас

Напомним, США назначили нового главу посольства США. "Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - сказано в сообщении.

Своему назначению рад и сам дипломат.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также в поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - заявил Тейлор.

Отметим, что Уильям Тейлор ранее был послом США в Украине ( 2006-2009 гг).

 

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Европейская правда
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