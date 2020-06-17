Эпик фейл: прямо во время пресс-конференции ГПСУ нарушители перелезли через границу ВИДЕО

Граница на замке

В понедельник, 15 июня, когда заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы рассказывал об очередях на пешей границе между Украиной и Польшей, два человека "на морозе" перелезли через забор и пошли по своим делам.

На видеофиксацию нарушения журналисты издания "Твой город" обратили внимание лишь сегодня.

Как свидетельствует запись, сделанная на пункте пропуска "Шегини", злоумышленники просто на глазах у пограничников перелезли через забор, фактически нарушив законы Украины. После этого мужчина и женщина просто пошли по своим делам. Правда, судя по всему, их все же упаковали.

По крайней мере, сегодня в Западном региональном управлении Госпогранслужбы заявили о том, что на двух нарушителей границы наложили штраф. Каждый из совершивших админправонарушение заплатит по 170 гривен.

С учетом того, что в очереди на пункте пропуска сейчас можно провести сутки и даже больше, подобные наказания, разумеется, не отбивают у злоумышленников желание нарушать. Более того, для них незаконное пересечение границы таким способом является более простым способом попасть домой.

К слову, часто пересекающие границу с Польшей украинцы заявляют, что подобная практика весьма распространена у всех, кто "прохавал фишку".